Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Karadağ - Türkiye maçı canlı izle)

Türkiye Milli Takımımızın bu akşamki rakibi Karadağ. Tarihinde 557. maçına çıkacak olan milli takımımız, Karadağ ile deplasmanda özel bir maç yapacak. İrlanda ile Antalya'da oynanan ve 1-0 kazanan maçta kazanılan moral ile Karadağ'a konuk oluyoruz. Sporseverler, bu akşam oynanacak Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. İşte Karadağ - Türkiye özel maçının detayları, kadrolar, maç başlama saati ile kanalın canlı yayın linki haberimizde.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak Karadağ - Türkiye maçı TSİ 20.10'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Karadağ - Türkiye maçı canlı izle (TRT 1 canlı yayın)



KARADAĞ İLE 2. MAÇIMIZ



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak. İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.



MİLLİ TAKIMIN 557. MAÇI



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 557. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 263'ü özel geride kalan 556 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 239'u evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 730 gol attı, kalesinde 806 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 556 karşılaşmanın 478'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)



Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)



KARADAĞ MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU



Karadağ Mili Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Mladen Bozovic(Larissa), Milan Mijatovic(Buducnost), Danijel Petkovic(Lorient)



Defans: Stefan Savic(Atletico Madrid), Filip Stojkovic(Kızılyıldız), Adam Marusic(Lazio), Zarko Tomasevic(Oostende), Marko Simic(Pahkator), Emrah Klimenta(Los Angeles Galaxy), Nemanja Mijuskovic(Tosno), Boris Kopitovic(Cukaricki)



Orta Saha: Marko Jankovic(Partizan), Nikola Vukcevic(Braga), Elsad Zverotic(Sion), Aleksandar Scekic(Gençlerbirliği), Marko Vesovic(Legia Varşova), Nebojsa Kosovic(Partizan), Mirko Ivanic(BATE), Damir Kojasevic(Shakhter Karagandy), Vladimir Jovovic(Jablonec), Sead Haksabanovic(West Ham United), Aleksandar Boljevic(Waasland-Beveren), Marko Bakic(Belenenses)



Forvet: Stefan Jovetic(Monaco), Fatos Beciraj(Mechelen), Stefan Mugosa(Incheon United), Luka Djordjevic(Arsenal Tula)



TÜRKİYE MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Cenk Tosun