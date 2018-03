Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Millilerden 2. prova!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Geçtiğimiz Cuma akşamı İrlanda ile Antalya'da özel maç yapan Türkiye Milli Takımı, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golü Mehmet Topal'dan geldi. Bu sefer deplasmana gidecek Türkiye'nin rakibi Karadağ. Peki Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı yine TRT Spor'dan mı yayınlanacak?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic üstlenecek. 27 Mart Salı günü TSİ 20.10'da başlayacak Karadağ - Türkiye maçı, Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak. Karacağ - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN KARADAĞ MAÇI ADAY KADROSU



Karadağ - Türkiye maçı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Milli Takımımız'da maç öncesinde Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İrlanda maçı öncesi ise Emre Mor'un yerine Alper Potuk kadroya dahil edilmişti. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)



Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)



TÜRKİYE 1-0 İRLANDA MAÇ ÖZETİ



Antalya Stadı'nda oynanan özel maçta Türkiye, İrlanda'yı konuk etti. Milli takımımızın baskın oynadığı maçın tek golü, 52. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuruşu ile takımımızı 1-0 öne geçirdi. Ve maç bu sonuçla sona erdi.







Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 65 Enes Ünal)



İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 63 Shane Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 68 Myler), Hogan (Dk. 74 Horgan), Kevin Long, Hourihane (Dk. 68 Clark)



Gol: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 44 Browne, Dk. 82 Myler (İrlanda Cumhuriyeti), Dk. 90 Çağlar Söyüncü (Türkiye)