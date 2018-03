Mehmet Topal: 'Milli takımı bırakmayı düşündüm'

Milli futbolcu Mehmet Topal, İrlanda Cumhuriyeti maçı sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ay-yıldızlı futbolcu, milli formayı bırakmayı düşündüğünü, asıl hedeflerinin tecrübelerini genç oyunculara aktarabilmek olduğunu vurguladı.



İşte Mehmet Topal'ın açıklamaları;



Bugün takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, güzel bir galibiyet oldu. Bu sezon gerçekten çok zorlu geçiyor. Milli takıma gelip, en üst seviyenizi ortaya koymak zorundasınız.



'BİZİ ÜZECEK YORUMLAR YAPILIYOR'



Takım gençleşiyor, bize de ağabeyler olarak onlara destek vermek düşüyor. Bazı futboldan gelen ağabeylerin bizi üzecek yorumlarda bulunduğunu duyduk, bunlar da bizi üzüyor.



'BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM'



Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ben de milli takımı bırakmıyı düşündüm. İş milli takım olunca duygular ağır basıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz burada tecrübelerimizi genç kardeşlerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Bazı ağabeylerimizin Avrupa Şampiyonası'nda destek olduğı gibi biz de destek olmaya çalışıyoruz.



Biz millet olarak sanırım biraz sert olmaya başladık. Bir şeyler söylerken biraz daha sağduyulu olalım. Birlikte olursak bu takım başarılı oluruz. Millet olarak, basın olarak herkesin desteğini bekliyoruz.



HAKAN ÇALHANOĞLU: 'FORMALAR UĞUR GETİRDİ'



A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi.



Çok çalıştıklarını ve yeni formaların şans getirdiğini söyleyen yıldız futbolcu, ''Açıkçası ben çok mutluyum. 2018'e çok iyi başladık. Böyle başlamamızın sebebi çok çalışmamız. İdmanlarda çok çalışıyoruz. Daha çok gol bulabilirdik. Çok iyi maç çıkardık. Formalar uğur getirdi sanırım. Formalar çok güzel, ben çok beğendim. Kırmızı forma çok güzel.'' dedi.



''HER TURNUVAYA KATILMAK İSTİYORUZ''



Her turnuvaya katılmak istediklerini belirten Çalhanoğlu, ''Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu işte sabır da gerekiyor. Genç bir kadro var ve önümüzdeki turnuvalar çok önemli. Çok çalışıp iyi skorlar almak istiyoruz. Önümüzde uzun günler var. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Her turnuvaya katılmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.



Sol kanatta oynamasını değerlendiren Milan'ın 10 numarası, ''Leverkusen'de başladım solda oynamaya. Milan'da da öyle oynamaya devam ettim. Hangi pozisyonda olursam olayım önemli olan takımın başarısı.'' sözlerini kullandı.



CENK TOSUN: 'GALİBİYETİ HAK ETTİK'



Premier Lig'de Everton formasıyla son haftalarda gollerini sıralayan Cenk Tosun, İrlanda'yı 1-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çalışmalarımız güzel gidiyor. Galibiyeti hak ettik, yenmek güzel oldu. Yeni bir yapılanmadan geçiyoruz. Çok zaman olmuyor, 3 günde bir maça çıkıyoruz burada. Hocamızın isteklerini maçta gerçekleştirmeye çalışıyoruz.



Coleman en iyi anlaştığım arkadaşlarımdan biri. Uzun bir sakatlıktan geldi, uzun zaman sonra ilk milli maçına çıkıyor. İlk günden beri beni destekledi.



''PREMIER LIG'E ALIŞTIM''



Golcünün en büyük ihtiyacı öz güvendir. Takım arkadaşlarıma, Premier Lig'e alıştım, daha da çok alışıyorum. Daha güzel olacak, inşallah daha etkili olacağım.

