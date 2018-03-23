Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti | CANLI YAYIN

2018 Dünya Kupası'na katılamayan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, saat 20:30'da Antalya Stadı'nda oynanacak. İşte Türkiye-İrlanda Cumhuiyeti maçı öncesi son gelişmeler, canlı anlatım ve tüm ayrıntılar...





Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčič yönetecek.



Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının 11'leri şöyle;



Türkiye: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun



İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane

TÜRKİYE - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 9: A Milli Takım'ımız, uzak mesafeden kaleyi yoklamaya devam ediyor. Şimdi de Hasan Ali ceza sahası dışından açıyı buldu, şutu gönderdi ama top üstten dışarı gitti.



Dakika 18: İrlanda Cumhuriyeti gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Hogan, ceza sahası içinde kaleci Volkan'ı da çalımladı ancak açısı daraldı, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



Dakika 28: Milliler Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Golcü oyuncunun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Doyle karşıladı.



Dakika 30: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan gönderdiği ortayı kaleci Doyle beklerken Duffy ters bir vuruş yaptı ve top kornere gitti.



Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti 14. randevuda



A Milli Futbol Takımı, özel maçta rakibi İrlanda Cumhuriyeti ile 14. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları, ilki 1966'da, sonuncusu 2014'te olmak üzere daha önce 13 kez rakip oldu. Türkiye, 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.



Yedisi İrlanda Cumhuriyeti'nde, 6'sı da Türkiye'deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 27 gol gördü.



Rakibi karşısında ilk galibiyetini 22 Şubat 1967'de oynanan ikinci randevuda alan ay-yıldızlı ekip, 2014 yılına kadar oynanan 10 maçta da İrlanda Cumhuriyeti'ne skor olarak üstünlük kuramamıştı.



Bu arada milliler, 1999 yılının kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelmiş, ilk maçta deplasmanda alınan 1-1'lik beraberlikten sonra Bursa Atatürk Stadı'ndaki rövanş karşılaşmasının 0-0 berabere sonuçlanmasıyla rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı.



Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti, A milli takımlar bazında son temaslarını 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin'de gerçekleştirdi ve özel müsabaka ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşma Türkiye'nin, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda mağlup ettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.





Türkiye, 556. maçına çıkıyor



A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 556. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 262'si özel geride kalan 555 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 238'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 729 gol attı, kalesinde 806 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 555 karşılaşmanın 477'sini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.