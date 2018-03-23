Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçında kazanan, 1-0 ile millilerimiz oldu. İşte Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...



Mücadelenin ilk yarısında millilerimiz oyunu kontrol altına aldı. Cenk Tosun ve Yusuf Yazıcı ile rakip kaleyi yoklayan A Milli Futbol Takımı, ağları havalandırmayı başaramadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıya da baskılı başlayan milliler, 52. dakikada golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan gönderdiği ortaya Mehmet Topal altı pas üzerinde düzgün bir vuruş yaptı ve Türkiye 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal ile pozisyonlar bulan millilerimiz, farkı artırmayı başaramadı ve Türkiye İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.



A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'nin sonrasında salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.





Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının 11'leri şöyle;



Türkiye: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun



İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane

TÜRKİYE - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 9: A Milli Takım'ımız, uzak mesafeden kaleyi yoklamaya devam ediyor. Şimdi de Hasan Ali ceza sahası dışından açıyı buldu, şutu gönderdi ama top üstten dışarı gitti.



Dakika 18: İrlanda Cumhuriyeti gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Hogan, ceza sahası içinde kaleci Volkan'ı da çalımladı ancak açısı daraldı, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



Dakika 28: Milliler Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Golcü oyuncunun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Doyle karşıladı.



Dakika 30: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan gönderdiği ortayı kaleci Doyle beklerken Duffy ters bir vuruş yaptı ve top kornere gitti.

İkinci yarı

Dakika 47: A Milli Takım gole yaklaştı. Köşe vuruşu organizasyonunda sağ kanattan Hakan'ın ortasında Çağlar kale önünde topa vurdu ama üstten auta çıktı.

Dakika 52: Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan ortasında Mehmet Topal, altı pas içerisinde topu ağlara gönderdi ve Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 61: İrlanda'nın kullandığı serbest vuruşta Browne topu ön direğe gönderdi, Çağlar kademeye girip topu kesti ve tehlikeyi önledi.



Dakika 65: A Milli Takım etkili geldi, Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Doyle topu çift hamlede kontrol etti.



Dakika 70: A Milli Takım bu dakikada etkili geldi. Savunmanın arkasına atılan tehlikeli topta Enes Ünal bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama top ayağından açıldı ve kaleci Doyle'da kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.



Milliler, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıktı. Ay yıldızlılar, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.



A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.



Müzik yayını yapılmadı



Afrin şehitleri nedeniyle stadyumda müzik yayını yapılmadı. Zaman zaman mehter marşı çalındı.



33 bin kişilik stadyumda tüm koltuklara ay yıldızlı bayraklar konuldu.



Maçtan önce, 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde' Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, stadyum girişlerinde taraftarlara dağıtıldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 65 Enes Ünal)

İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 63 Shane Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 68 Myler), Hogan (Dk. 74 Horgan), Kevin Long, Hourihane (Dk. 68 Clark)

Gol: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 44 Browne, Dk. 82 Myler (İrlanda Cumhuriyeti), Dk. 90 Çağlar Söyüncü (Türkiye)