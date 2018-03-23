Tite: Talisca ve Willian Jose takıma çeşitlilik katıyor

Brezilya teknik direktörü Tite, ilk kez milli takıma davet ettiği Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca hakkında konuştu.



Basın toplantısında konuşan Tite, "Talisca ve Willian Jose farklı karakterdeler ve bu, takıma çeşitlilik katıyor. Farklı tarzlarda oldukça formdalar ve kaliteliler. Talisca son bölgedeki etkisiyle, Willian Jose de golleriyle sonuca gidebiliyor. Giuliano, Diego, Lucas Lima ve diğerlerine göre, takıma farklı durumlarda katkıda bulunabilirler. Son kararımı vermem ve Brezilya Milli Takımı için neyin daha önemli olduğunu belirlemem gerekiyor" diye konuştu.

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