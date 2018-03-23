Türkiye - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - İrlanda maçı canlı izle)

Türkiye - İrlanda maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig'de verilen arada Türkiye A Milli Takımı, İrlanda ile Antalya Stadı'nda özel bir maç yapacak. Milliler, daha sonra ise Karadağ deplasmanına gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye - İrlanda ve Türkiye - Karadağ maçları aday kadrolarını açıklamıştı. Türkiye - İrlanda maçını canlı yayınla haberimizden online izleyebilirsiniz. Peki Türkiye - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, Antalya'da bu akşam oynayacağı özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčič yönetecek. Müsabakada Vinčič'in yardımcılıklarını, Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye - İrlanda maçını aşağıdaki canlı yayın linkinden online izleyebilirsiniz.



Türkiye - İrlanda maçı canlı izle (23 Mart Cuma 20.30 TRT Spor)



A MİLLİ TAKIM ÖZEL MAÇ PROGRAMI VE ADAY KADROSU



A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçının ardından, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. A Milli Takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.



Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)



Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Selçuk İnan (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)



İRLANDA MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Teknik Direktör Martin O'Neill yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)



Defans: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton & Hove Albion), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)



Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)



Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)



MAÇ PROGRAMI



23 Mart Cuma:

20.30 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti (Antalya Stadı)



27 Mart Salı:

TSİ 20.10 Karadağ-Türkiye (Podgorica Şehir Stadı)



MİLLİ MAÇLARIN HAKEMLERİ



Türkiye - İrlanda Maçı



A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçta Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.



Karadağ - Türkiye maçı



Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic üstlenecek.



TÜRKİYE İLE İRLANDA, 14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

İrlanda Cumhuriyeti ile ilki 1966, sonuncusu ise 2014 yılında olmak üzere 13 defa karşı karşıya geldik. Rakibimizi 2 kez yenerken 5 maçı kaybettik, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldık. İrlanda Cumhuriyeti ağlarına 15 gol gönderirken kendi kalemizde 27 gol gördük.



Millî Takımımız ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ilk maç 1966 yılında gerçekleşti. 1960'tan beri düzenlenmekte olan Avrupa Şampiyonası'nın iki defa organize edilmiş finallerine o güne dek katılamamış iki takım EURO 1968 elemelerinde aynı gruba düşmüştü. Grubumuzdaki diğer takımlar İspanya ve Çekoslovakya'ydı. İlk maçımızı 16 Kasım 1966'da Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile oynadık ve ne yazık ki 2-1 kaybettik. Dalymount Park'taki maçın hakemi Danimarkalı Tage Sörensen'di. Teknik direktörümüz Adnan Süvari sahaya Ali Artuner - Yılmaz Şen, Talat Özkarslı, Ercan Aktuna, Fehmi Sağınoğlu - Ayhan Elmastaşoğlu, Şeref Has, Nevzat Güzelırmak - Ogün Altıparmak, Fevzi Zemzem ve Faruk Karadoğan'dan oluşan on birini sürmüştü. İrlandalıların giderek artan baskısına uzun süre direnen millîlerimiz, 60. dakikada Frank O'Neill'dan yediği golle 1-0 geriye düşmüş, 74. dakikada ise Andy McEvoy'un golü farkı ikiye çıkarmıştı. Son bölümde tüm hatlarıyla yüklenen ay-yıldızlıların çabası 88. dakikada Ogün Altıparmak'la bir gol getirse de 2-1'lik skor puan almamıza yetmiyordu.



16.11.1966 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 2-1 EURO 1968 Grup Eleme

22.02.1967 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 2-1 EURO 1968 Grup Eleme

20.11.1974 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 1-1 EURO 1976 Grup Eleme

29.10.1975 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 4-0 EURO 1976 Grup Eleme

13.10.1976 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 3-3 Özel Maç

05.04.1978 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 4-2 Özel Maç

27.05.1990 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 0-0 Özel Maç

17.10.1990 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 5-0 EURO 1992 Grup Eleme

13.11.1991 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 1-3 EURO 1992 Grup Eleme

13.11.1999 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 1-1 EURO 2000 Baraj Maçı

17.11.1999 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti 0-0 EURO 2000 Baraj Maçı

09.09.2003 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 2-2 Özel Maç

25.05.2014 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye 1-2 Özel Maç