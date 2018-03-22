Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik Ümit Milli Takım'a gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun onayı doğrultusunda iki futbolcunun da Ümit Milli Takım'a gönderildiği belirtildi.



Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik'in, yarın İsveç ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın Alanya'daki kampına katıldığı kaydedildi.

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