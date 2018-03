Lucescu: 'Cengiz Ünder antremanda sakatlandı'

A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu ve oyuncularımızdan Okay Yokuşlu, İrlanda ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Mircea Lucescu, oynayacakları hazırlık maçlarının kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.



İşte Mircea Lucescu'nun açıklamaları...



''Gelen oyuncular var gelecek oyuncular var. Dışarıda bekleyenler var. İnşallah onlar da bir gün gelmeye karar verirler. Enes, Emre Mor gibi oyuncular kulüp değiştirdiler ama hepsinin bireysel yetenekleri çok fazla. Kulüp değiştirdiler ama yeni kulüplerinde de değişilmez oyuncular arasına girdiler. Yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar. Bu da gelişmeleri için önemli. Milli Takım için de önemli bu. Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii... Cengiz antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde. Hepsi beraber oynayacaklar ve bu iyi olacak. Onların hepsi iyi oyuncu. İnanarak daha iyiye gideceğiz.''



''Kolay değil tabii. Kasım ayından beri oyuncuları görmedim. 50 maçtan fazla canlı maç izledim. Tüm oyuncuları canlı izlemeye çalıştım. Yabancı oyuncuların fazla sayıda olması duruyor hala. Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor. Olsun ama bu durum gençlere Milli Takım çekirdeği olma imkanı tanıyor. Önemli maçlara çıkacağız. Oyuncular da bunun farkında. Sadece iki antrenmanımız oldu ama çok toplantılar yaptık, çok konuştuk. Ne yapmamız gerektiği hakkında konuştuk. Sorumluluklarını biliyorlar. Bunlar önemli şeyler. Çağırmamış olduklarım da futbola hizmet etmiş oyuncular. Onlar da hala gelebilirler tabii.''



''İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir oyuncu ekibim var ve onlara inanıyorum. Homojen bir grup kurmaya çalışıyorum. Sonuçta 26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 farklı kulüpte oynuyorlar. Her oyuncu ile ilişkiler değişik oluyor. Hepsi farklı bir kültürden geliyorlar. Homojen bir birliktelik yapmak istiyoruz. Her maçın ayrı bir tecrübesi var. Bu maçların da bize oldukça yardımı olacaktır.''



''HERKES 10 NUMARA OLARAK OYNAMAK İSTİYOR''



''Herkes sistemler hakkında konuşuyor. Sistemler önemlidir ama asıl önemli olan oyunun dinamiğidir. Hakan ve Cengiz, kendi takımlarında 4-3-3 pozisyonlarında oynayabilirler. Bizim başka sorunlarımız var. Becerikli oyunculara baktığınız zaman Türkiye'de çok oyuncu var. Herkes 10 numara oynamak istiyor ama. Hakan, Oğuzhan, Yusuf, Emre herkes 10 numara oynamak istiyor. Sahanın başka bölgelerinde oynayabileceklerini göstermek gerekiyor. Bazen sahada karışıklık oluyor. Zamanla ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacaktır. Bu ekip 4-1-4-1'den 4-2-3-1'e değişebilir. Enes ile beraber 4-4-2'ye de dönebiliriz. Hakan, sezon başında sahada dolaşıyordu ama Gattuso'nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız lazım. Genç Türk futbolcuların sorunu bu zaten. Herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 sene önce de böyleydi. Hala aynı...''



''1988 sonrası doğumlu olan sadece 8 futbolcu var. Genç oyuncuların etrafında tecrübeli futbolcuların da olması lazım. 2020 ve 2024'de hepsi oynayabilir. Yeni bir gelecek kuruyoruz. 6-8 yıl oynayabilecek bir ekip kurmak istiyoruz.''



Okay Yokuşlu da kısa bir açıklama yaparken, ''Bu ekibe güveniyorum. Kaliteli isimlerimiz var. Tabii ki sadece bunlar yeterli de değil. Birbirimizle oynamamız lazım. Dünya Kupası'nda olamamak hepimizi üzdü ama geçmişi değiştiremezsiniz. Artık geleceğe odaklanmamız lazım'' ifadelerini kullandı.

