Ferdi Kadıoğlu milli takımı reddetti ve Hollanda'yı seçti

NEC Nijmegen'de son 2 sezondur düzenli olarak forma giyen Türk asıllı Hollandalı oyuncu, Hollanda U19 takımının Norveç'i 6-1 yendiği maçta 1 gol 1 asistle oynarken; mücadelenin ardından Hollanda basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.



18 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hollanda'da (U19) genellikle iyi maçlar çıkarıyorum. Hollanda'daki en iyi yeteneklerle birlikte oynuyorum ve bu nedenle mükemmel olabilir. Kendime güveniyorum ve kendimi gerçekten gösterebilirim" dedi.



Milli takım tercihi hakkında konuşan ve Türkiye'nin kendisi ile temasa geçtiğini doğrulayan Ferdi, "Gerçekten temas var. Bu bir seçenek ama şu anda Hollanda'yı seçiyorum" ifadesini kullandı. (Ajansspor)

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