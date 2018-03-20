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Milli takımın yeni formasına sosyal medyada tepki!
2 saat önce
Milli Takım'ın yeni formaları bugün tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz olarak tanıtılan iki formaya sert tepkiler de beraberinde geldi. Ünlü spor yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın yeni formaları için "Karaktersizleştirilmiş" ifadeleri kullanırken Milli Takım'ın yeni formaları, sosyal medyada da gündeme oturdu!
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A Milli Futbol Takımımız'ın yeni forması tanıtıldı ve gündeme oturdu! Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'ye yeni formalar konusunda sert tepki gösterdi. Milli Takım'ın yeni formaları ayrıca Twitter'da da gündeme oturdu. Ay-yıldızlı formalara sosyal medyada birçok tepki geldi!
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Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formaların Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak dizayn edildiği açıklandı.
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Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldığı kaydedildi. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayının eklendiği de duyuruldu.
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Ünlü spor yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabına formanın da bulunduğu bir Tweet attı ve sert bir tepki gösterdi. Demirkol, Tweet'inde şu ifadeleri kullandı:
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"Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım’a. Her fırsatta başkalarının evlatları uzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz."
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