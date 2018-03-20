Milli takımın yeni formasına sosyal medyada tepki!

1 / 22 A Milli Futbol Takımımız'ın yeni forması tanıtıldı ve gündeme oturdu! Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'ye yeni formalar konusunda sert tepki gösterdi. Milli Takım'ın yeni formaları ayrıca Twitter'da da gündeme oturdu. Ay-yıldızlı formalara sosyal medyada birçok tepki geldi!



2 / 22 Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formaların Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak dizayn edildiği açıklandı.



3 / 22 Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldığı kaydedildi. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayının eklendiği de duyuruldu.



4 / 22 Ünlü spor yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabına formanın da bulunduğu bir Tweet attı ve sert bir tepki gösterdi. Demirkol, Tweet'inde şu ifadeleri kullandı:



5 / 22 "Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım’a. Her fırsatta başkalarının evlatları uzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz."



6 / 22 Mehmet Demirkol daha önce de yaptığı açıklamada, “Eğer bu formaları bu maçlarda son kez giyiyoruz. Bir şey söylemiştim unutulmasın tekrar söylüyorum, eğer göğüs bantlı formalara geri dönülmez ise dava edeceğim.” yorumunu yapmıştı.



7 / 22 Milli Takım'ın yeni formaları için Twitter'da yapılan yorumlardan bazılarıysa şöyle:



8 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



9 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



10 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



11 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



12 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



13 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



14 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



15 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



16 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



17 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



18 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



19 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



20 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı



21 / 22 Milli takımın yeni formalarına tepki yağdı

