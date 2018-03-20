Emre Mor'un yerine Alper Potuk aday kadroda

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Futbol Takımı'nda hastalığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Emre Mor'un yerine Alper Potuk kampa dahil edildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Emre Mor'un yerine aday kadroya Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk, davet edildi.

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