Son dakika! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



KALECİLER

OKAN KOCUK (İstanbulspor), SERKAN KIRINTILI Serkan Kırıntılı (Konyaspor), VOLKAN BABACAN (Başakşehir)



DEFANS

GÖKHAN GÖNÜL (Beşiktaş), KAAN AYHAN (Fortuna Düsseldorf), MEHMET ZEKİ ÇELİK (İstanbulspor), ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Freiburg), ÖMER TOPRAK (Borussia Dortmund), SERDAR AZİZ (Galatasaray), UĞUR DEMİROK (Trabzonspor), HASAN ALİ KALDIRIM (Fenerbahçe), ÖMER BAYRAM (Akhisar)



ORTA SAHA

OKAY YOKUŞLU (Trabzonspor), YUSUF YAZICI (Trabzonspor), ABDÜLKADİR ÖMÜR (Trabzonspor), CENGİZ ÜNDER (Roma), EMRE MOR (Celta Vigo), SERDAR GÜRLER (Osmanlıspor), EMRE AKBABA (Alanyaspor), MEHMET TOPAL (Fenerbahçe), OĞUZHAN ÖZYAKUP (Beşiktaş), SELÇUK İNAN (Galatasaray), HAKAN ÇALHANOĞLU (Milan), YUNUS MALLI (Wolfsburg)



FORVET

CENK TOSUN (Everton), ENES ÜNAL (Villarreal)



KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 19 Mart Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadı'nda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.



A Milli Takım, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Milli takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.