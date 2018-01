UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi

UEFA’nın a milli takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde yapılacak kura çekimi sonrası heyecan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil ediyor.



UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen a, b, c ve d olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.



B Ligi grupları

1. Grup

Çek Cumhuriyeti

Ukrayna

Slovakya



2.Grup

Türkiye

İsveç

Rusya



3.Grup

Kuzey İrlanda

Bosna Hersek

Avusturya



4.Grup

Danimarka

İrlanda Cumhuriyeti

Galler





C Ligi grupları

1. Grup

İsrail

Arnavutluk

İskoçya



2. Grup

Estonya

Finlandiya

Yunanistan

Macaristan



3. Grup

Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi

Bulgaristan

Norveç

Slovenya



4. Grup

Litvanya

Karadağ

Sırbistan

Romanya



D Ligi grupları

1. Grup

Andorra

Kazakistan

Latvia

Gürcistan



2. Grup

Moldova

Lüksemburg

Belarus

San Marino



3. Grup

Kosova

Malta

Faroe Adaları

Azerbaycan



4. Grup

Cebelitarık

Liechtenstein

Ermenistan

Makedonya



Türkiye 3. torbadan katılıyor



Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3'üncü torbadan katılıyor ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti Ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.



Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.



Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke aralık 2019'da belli olacak



Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.



C Ligi'nde ise takımlar, 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, b Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.



D Ligi'nde takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.



Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan Uefa Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor



Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak



Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

UEFA Uluslar Ligi Maç Takvimi

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020