UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi
Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi kuraları çekildi. Türkiye'nin rakipleri İsveç, Rusya oldu.
UEFA’nın a milli takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde yapılacak kura çekimi sonrası heyecan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil ediyor.
UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen a, b, c ve d olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.
B Ligi grupları
1. Grup
Çek Cumhuriyeti
Ukrayna
Slovakya
2.Grup
Türkiye
İsveç
Rusya
3.Grup
Kuzey İrlanda
Bosna Hersek
Avusturya
4.Grup
Danimarka
İrlanda Cumhuriyeti
Galler
C Ligi grupları
1. Grup
İsrail
Arnavutluk
İskoçya
2. Grup
Estonya
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
3. Grup
Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
Bulgaristan
Norveç
Slovenya
4. Grup
Litvanya
Karadağ
Sırbistan
Romanya
D Ligi grupları
1. Grup
Andorra
Kazakistan
Latvia
Gürcistan
2. Grup
Moldova
Lüksemburg
Belarus
San Marino
3. Grup
Kosova
Malta
Faroe Adaları
Azerbaycan
4. Grup
Cebelitarık
Liechtenstein
Ermenistan
Makedonya
Türkiye 3. torbadan katılıyor
Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3'üncü torbadan katılıyor ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti Ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.
Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.
Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke aralık 2019'da belli olacak
Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.
C Ligi'nde ise takımlar, 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, b Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.
D Ligi'nde takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.
Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan Uefa Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor
Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak
Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.
UEFA Uluslar Ligi Maç Takvimi
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020