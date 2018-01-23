Abdullah Ercan istifa etti!

Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevi sırasında çeşitli kulüplerden aldığı teklifleri geri çeviren Ercan'ın istifası, federasyonda sürpriz bir şekilde karşılanırken, genç teknik adamın bir kulüple prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.



Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a 13 futbolcu veren ve Lucescu döneminde de Rumen teknik adam ile birlikte A Milli Takım'ın gençleşmesinde etkin rol oynayan Abdullah Ercan'ın bu istifası, milli takımların planlarını bozdu. Genç teknik adamın istifasının ardından telefonlarını kapatması dikkat çekti. (Sporx)

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