Lucescu: 'Cenk, diğer Türk futbolcular için örnek olacak'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Süper Lig'in teknik seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi.



Teknik direktör Lucescu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde "Milli Takım ve Gelecek" konulu bir konuşma yaptı.



Lucescu, 40 yıllık teknik direktörlük kariyerinde farklı ülke ve kulüplerde çalıştığını ancak Türkiye'nin kendisi için anlamının her zaman özel olduğunu belirtti.



Galatasaray ve Beşiktaş'ta yaşadığı başarılar ve ülkede futbola duyulan derin tutku nedeniyle Türkiye'yi kalbinde farklı bir yere koyduğunu ifade eden Rumen teknik adam, Türkiye'de çalıştığı dönemde birçok spor adamıyla ilişkiler kurduğunu ve geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye A Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini kabul ettiğini dile getirdi.



Dünya Kupası'na gitmeyi başaramadıklarını anlatan Lucescu, şunları kaydetti:



"Bunun altında yatan birçok sebep var. Teknik adam değişikliklerine rağmen Türkiye neden büyük turnuvalara sürekli katılan bir ekip olmayı başaramıyor? 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri sonrasında milli takım oyuncu jenerasyonunda bir yeniden yapılanma gerekliliği açıktı. Önceki yıllarda ülkelerine önemli hizmetleri bulunmuş futbolcularımızın yerini, genç ve yetenekli isimlere bırakması süreci başlamalıydı. Fatih Terim'in başladığı bu işi devam ettirme görevi bana nasip oldu. Böylesi bir hamle, bizlerin risk alma zorunluluğunu da beraberinde getirecekti. Zira oyuncuların milli takıma adapte olmaları ve uluslararası düzeyde yarışacak hale gelmeleri için gerekli zaman sınırlıydı. Son birkaç yılda kulüplerin yapmış olduğu ciddi yatırımlar ve çok önemli üst düzey oyuncuların transferi sayesinde Süper Lig'in teknik seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandı. Hatta Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyı bile bununla ilişkilendirebilirim. Bu sezon, seyir düzeyi yüksek ve çekişmeli birçok maç izledik. Süper Lig'deki maç başına seyirci ortalamasında meydana gelen yüzde 44'lük artış bunun bir göstergesi. Buna ilaveten, televizyon yayınları sayesinde Süper Lig'in Avrupa'daki daha geniş kitlelere ulaşması Türk futbolunun imajına katkılarda bulundu."



"Uzun dönemli transfer stratejisi izlenmiyor"



Tüm olumlu gelişmelere karşın, Türk futbolunun geleceğini teşkil eden genç oyuncuların teşvik edilmesi konusunda aynı hevesi göremediğinin altını çizen Lucescu, FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) 31 ülke arasında yapmış olduğu analizde, Türkiye'de bir kulübün altyapısından A Takım'a çıkan oyuncu sayısı sıralamasında 2,7'lik ortalama ile sonuncu durumda, 15 ile 21 yaşları arasında aynı kulüpte en az üç yılını geçiren futbolcuların kullanım oranları incelendiğinde ise 3,2 ortalaması ile yine son sırada yer aldığını açıkladı.



Rumen teknik adam, en üst ulusal ligde forma giyen futbolcuların ortalama yaş sıralamasında, Türkiye'nin 28,70 ile en yaşlı lig pozisyonunda olduğunu belirterek, "Tüm bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki takımlarımızın büyük bir bölümü uzun dönemli bir transfer stratejisi izlemiyor." diye konuştu.



"Teknik adamların sıklıkla değişmesi oyun kalitesini olumsuz etkiliyor"



Teknik direktörler olarak işlerinin zor olduğunu ve ligde çalışanların da büyük baskı altında olduğunu savunan Lucescu, bu yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'de çok sayıda teknik adam değişikliği yapıldığını vurguladı.



"Teknik direktörlerin sıklıkla değişmesi, futbolcu sirkülasyonunun hızlanmasına neden olup oyunun kalitesi üzerinde olumsuz etki yapıyor." diyen Lucescu, CIES'in araştırmasına göre, Süper Lig'de forma giyen bir futbolcunun takımında ortalama görev yapma süresinin yalnızca 1,4 yıl olduğunu ifade etti.



Lucescu, şöyle devam etti:



"Türkiye gibi futbolun toplum tarafından yakından takip edildiği ve önem atfedildiği, medyanın ilgisinin çok büyük olduğu, devlet eliyle yeni ve Avrupa'nın en modern stadyumlarının inşa edildiği, yayın gelirlerinin rekor düzeylere ulaştığı bir ülke, bunun karşılığını uluslararası düzeyde üst düzey performans gösterecek futbolcular yetiştirerek almalıdır. Belirttiğim özelliklerin hepsini bir potaya koyduğumuzda Türkiye'nin 5 büyük ligin hemen altında yer aldığını söylersek yanılmayız. Ancak aynı ülke oyun kalitesi ve tarzı bakımından 9 ile 11'inci sıralar arasında gidip geliyor. Türkiye kesinlikle potansiyelinin altındadır ve mutlaka daha fazlasını hak etmektedir. Bir çözüme ihtiyaç vardır. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek büyük bir hata olacaktır. "



"Dört Büyükler"in borcu 7 milyar lira



Rumen teknik adam, Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak kulüp başkanlarıyla yaptığı konuşmalarda onlara mutlaka geleceği de planlamaları konusunda tavsiyeler vermeye özen gösterdiğinin anlattı.



"Resmi kaynaklara göre Türkiye'nin dört büyük kulübünün borcu 7 milyar lirayı aşmış durumda." diyen Lucescu, geçmişte parlak dönemleri olmuş kimi takımın kapanma, kimisi de futbolcularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



Lucescu, genç futbolculara eğilmek veya altyapı tesislerinin iyileştirilmesi için kaynak ayırmanın, uzun vadede ekonomik sürdürülebilirlik için ciddi katkılar sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Yetki ve sorumluluk alanım doğrultusunda çalışmalarımı ekibimle birlikte büyük bir titizlikle yürütüyorum. Ancak, konu yeni bir milli takım jenerasyonu oluşturmaya gelince, sizlerin yardımı olmadan bunu başarmamız mümkün değil. Liglerde çalışan bütün teknik direktörlerden genç Türk futbolcuları teşvik etmeleri konusunda açıkça yardım istiyorum. Genç oyuncuların yabancı oyuncularla rekabetini sağlıklı hale getirmek ve onların öz güvenini yükseltmek için adımlar atmalıyız. Bu salondaki herkesin Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını istediğine şüphemiz yok. Ancak günümüz koşulları ve sıkışık uluslararası maç takvimini göz önüne alırsak onlarla sınırlı süreler bir arada olabiliyoruz. Bu noktada sizlerin bilgi ve desteğine ihtiyacımız var. Bunun dışında, ortak konsensüs ile bazı statü değişiklikleri getirebiliriz. Örneğin, kadroda Türk Milli Takımı için oynama uygunluğu bulunan en az 1 adet 21 yaş altı futbolcu bulundurma, oynatma zorunluluğu gibi. Romanya'da bir benzeri olan bu kuraldan çok fayda sağladığımızı söyleyebilirim."



Cenk Tosun'un transferi



Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transferine değinen Lucescu, "Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasını çok sevindirici bir gelişme olarak görmeliyiz. Cenk'in diğer genç Türk oyuncular için bir ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Ulusal ligde ve Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergilemenin Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olmayı mümkün kıldığını gösterdiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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