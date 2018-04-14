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Kasımpaşa, Neumayr ile yollarını ayırdı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ın sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdı

Kasımpaşa, Neumayr ile yollarını ayırdı

Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti. Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.

ÖZDEŞ: GELECEK YIL PLANLAMAMIZDA DÜŞÜNMÜYORDUK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Karabükspor maçının ardından, "Neumayr bize ciddi katkı sağladı. Çok düzgün oyuncu 2 yıllık kontratı vardı. 15 Nisan’a kadar karşılıklı fesih hakları vardı. Biz de o maddeden yaralanarak gelecek yıl kadroda düşünmediğimiz için sözleşmedeki opsiyonu kullandık ve böyle bir ayrılık yaşandı. Gelecek yıl yapılanmasına başladık. Hem oyuncu izleme hem de kadro belirleme açısından bu da bunun bir sonucu" şeklinde konuştu.

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Markus Neumayr

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