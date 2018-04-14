Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Kardemir Karabükspor'u 55'inci dakikada Trezeguet ve 66'ncı dakikada Mensah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3. maçını kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 40'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Ibanez'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

20. dakikada Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Mensah'ın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan İlhan Depe'nin şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topun kaleye gitmesine izin vermedi.

64. dakikada Diagne'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Kardemir Karabükspor savunmasının hatası sonrası sağdan ceza sahasına giren Diagne, Çağlar Şahin'in de kalesinden çıktığı pozisyonda çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Mensah röveşata vuruşuyla topu boş kaleye gönderdi: 2-0.