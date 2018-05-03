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Göztepe taraftarından Demba Ba açıklaması!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 03.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

Göztepe taraftarları, yaptıkları açıklama ile Demba Ba'ya gösterilen tepkinin Karabük maçında kalacağını ve Göztepe'nin menfaati için sezon sonuna kadar herhangi bir tepki gösterilmeyeceğini açıkladı.

Göztepe taraftarından Demba Ba açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepeli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalıştı.

Antrenman dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı

Demba Ba'ya gösterilen tepki

Göztepeli taraftarların internet sitelerinden, sosyal medyada Kardemir Karabükspor maçında oyuna girdikten sonra tepki gösterilen Demba Ba ile ilgili bir açıklama yayımlandı.

Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarların ilgisine cevap veren Demba Ba'nın eleştirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haklı veya haksız bulduğumuz bu eleştiriyi ve protestoyu geride bırakıp oyuncumuzun, sezon bitinceye kadar sergileyeceği performansın Göztepe'miz için çok önemli olacağını unutmadan Yeni Malatya, Konya ve Galatasaray maçlarında konsantrasyon sağlamış bir şekilde sahada olmasını sağlamak görevimizdir. Amatör sevgimiz, profesyonellerin ve globalleşen futbolun çok üstündedir. Değerlerimiz bizim için bir futbolcunun transfer dedikodularından çok önde gelir. Doğru olan, yapılan protestonun Karabük maçında kalması ve oyuncumuzun bundan sonraki maçlarımıza moralli şekilde çıkmasını sağlamaktır. 'Herkes unutur, Göztepe unutmaz' deyip sezon sonunu beklemek bize yakışan olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe demba ba

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