Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.

Sarı-Kırmızılılar’da taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba’nın sakatlığının nüksettiği ve Yeni Malatya karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Demba Ba, iki hafta takımından uzak kaldıktan sonra Karabük’e karşı dönmüştü.

(FANATİK)

