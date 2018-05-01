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Demba Ba'dan kötü haber!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 01.05.2018 09:39 | Son Güncelleme

Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.

Demba Ba'dan kötü haber!

Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.

Sarı-Kırmızılılar’da taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba’nın sakatlığının nüksettiği ve Yeni Malatya karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Demba Ba, iki hafta takımından uzak kaldıktan sonra Karabük’e karşı dönmüştü.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe demba ba

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