Göztepe taraftarından Demba Ba'ya büyük tepki!

Göztepe taraftarları, Karabükspor maçında oyuna giren Demba Ba'yı ıslıkladı ve "Burasi Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratıyla tepki gösterdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe ile oynayacakları karşılaşma öncesi, Demba Ba'yı sezon sonu transfer edebileceklerini açıklamış, sonrasında büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Demba Ba, 28. haftada Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine alkışla karşılık vermişti.

Öte yandan Demba Ba, Karabükspor karşısında Nabil Ghilas'ın attığı 4. golün asistini yaparken, takımının 5. golünü kaydetti.

TAMER TUNA'DAN DEMBA BA AÇIKLAMASI

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demba Ba'nın taraftar tarafından ıslıklanmasına ve tezahurat yapılmasıyla ilgili, "Demba Ba buraya gelirken, bir projeden bahsettik, gelecekte de burada olmasından bahsettik. Geldi, burada taraftarı izledi ve bir karar verdi. Göztepe taraftarı bugüne kadar çok sahip çıktı bize. Demba Ba, emin olun bu takıma değer veren, takım olgusunu yaşatan bir oyuncu. Yine birlikteyiz 3 hafta daha" diye konuştu.



