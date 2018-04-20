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Göztepe tribün lideri Serkan Görmüş intihar etti!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Göztepe tribün liderlerinden Serkan Görmüş, önceki gece İzmir'de intihar ederek yaşamına son verdi

Göztepe tribün lideri Serkan Görmüş intihar etti!

İzmir’de birçok tanınmış restoran ve markete et satışı yapan ve aynı zamanda Spor Toto Süper Lig’i ekiplerinden Göztepe’nin tribün liderlerinden olan Serkan Görmüş, silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, İzmir Bornova Çamdibi 4233 sokak 7 numaralı apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis yaptığı ilk inceleme sonrası 38 yalındaki ev sahibi Görmüş’ün silahla başına bir el ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Genç işadamının bir süre önce eşinden boşandığı, işlerinin ters gittiği ve yaşadığı bunalım nedeniyle intihar ettiği ileri sürüldü.

Serkan Görmüş

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Serkan Görmüş Göztepe

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