Tamer Tuna teklif bekliyor

Kalan 5 haftada UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hedeflerini gerçekleştireceklerine inandığını belirten Tuna, “İki takım da yüksek bir performans ortaya koydu. Biz maça çok iyi motive olmuştuk. Herkes inansın, Göztepe emin ellerde” dedi. Tuna’nın sözleşme konusuna da sıcak baktığı başkan Mehmet Sepil’den yeni görüşme için çağrı beklediği bildirildi. (FANATİK)