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Tamer Tuna teklif bekliyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Son haftalarda sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Tamer Tuna Bursa galibiyetiyle oldukça rahatladı.

Tamer Tuna teklif bekliyor

Kalan 5 haftada UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hedeflerini gerçekleştireceklerine inandığını belirten Tuna, “İki takım da yüksek bir performans ortaya koydu. Biz maça çok iyi motive olmuştuk. Herkes inansın, Göztepe emin ellerde” dedi. Tuna’nın sözleşme konusuna da sıcak baktığı başkan Mehmet Sepil’den yeni görüşme için çağrı beklediği bildirildi. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Tamer Tuna Göztepe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tamer Hoca Dahil yerli hocalarımızın başarısı bizleri daha da mutlu edıyor umarım hedeflerınızı gerceklestırırsınız hocam başarılar.
İLK HEDEF KÜMEDE KALMAYDI ŞİMDİ UEFA DİYE TUTTURUP ANTRENÖR İLE UĞRAŞIRSANIZ SENEYE DÜŞERSİNİZ
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