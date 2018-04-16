Demba Ba'nın Mehmet Sepil'in kararıyla Bursaspor maçında oynamadığı öğrenildi

Maç öncesi Başkan Fikret Orman'ın, "Beşiktaş'a dönmesini isteriz ancak maç öncesi bunları konuşmak doğru olmaz" demeci oldukça polemik yaratmıştı. Senegalli yıldız, Göztepe'nin dün Bursaspor ile yaptığı maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Ba hakkında, "Sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şik,yetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda 'Hamstring kasında ödem ve zorlanma' saptanmıştır" açıklaması yapıldı.

BİZE BİLDİRMEN GEREKİYORDU

Ancak Ba'nın dün oynamama sebebinin Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in kararı olduğu öne sürüldü. İddiaya göre; Ba, Beşiktaşlı yöneticilerle geçen haftaki maçın ardından görüştü. Ancak bu durumdan Göztepe'de kimsenin haberi olmadı. Göztepe ile kontratı sezon sonu bitecek olan Senegalli'nin, yapacağı görüşmelerini bildirme zorunluluğu yok. Fakat Göztepe Başkanı Sepil, "Beşiktaş seni istemedi, biz aldık. Formunu bizde yakaladın. Gidebilirsin ancak bize bildirmen gerekiyordu" diyerek kadro dışı bıraktı.



ARADA KALDIĞI İÇİN ÜZGÜN

Demba Ba'nın da yaşanan bu gelişmelerin ardından moralinin bozuk olduğu ifade edildi. Senegalli yıldızın Bursaspor maçında sahada olmak istediği ancak durumun bu şekilde geliştiği için üzgün olduğu belirtildi. Ba'nın hem Beşiktaş'a olan bağlılığı dolayısıyla hem de Göztepe'nin kendisine kucak açmasıyla arada kaldığı bildirildi. Bu sezon devre arasından itibaren İzmir ekibiyle 9 karşılaşmaya çıkan yıldız santrfor Ba, 5 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

(Akşam)