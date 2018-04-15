SPOR

Göztepe 2-1 Bursaspor (Maç özeti)

GÖZTEPE HABERLERİ  | 15.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, Bursaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Göztepe 2-1 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Tamer Tuna'nın ekibi, Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçın ardından galibiyetle tanıştı. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller 51. dakikada Nabil Ghilas ve 79. dakikada Tayfur Bingol'den geldi.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Bursaspor'un tek sayısını 87. dakikada Mousa Sow attı. Sow, Bursaspor formasıyla ilk golüne ulaştı. Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 43 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 33 puan ile 13. sırada kaldı ve düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Bursaspor, düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunuyor. Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor ise Karabükspor deplasmanına konuk olacak.

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