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Göztepe'de Demba Ba ve Scarione Bursaspor maçında oynayamayacak

GÖZTEPE HABERLERİ  | 15.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Göztepe, bugün oynanacak Bursaspor maçı öncesinde Senegalli golcü Demba Ba ve Scarione hakkında açıklamada bulundu. Demba Ba ve Scarione, sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Göztepe'de Demba Ba ve Scarione Bursaspor maçında oynayamayacak

Göztepe'ye Bursaspor maçı öncesi Demba Ba ve Oscar Scarione'den haber geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Demba Ba ve Scarione, sakatlıkları sebebiyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

Sağlık heyetimiz, oyuncularımız Demba Ba ve Oscar Scarione'nin sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Demba Ba: Oyuncumuz Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda "Hamstring kasında ödem ve zorlanma" saptanmıştır.

Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

Oscar Scarione: Oyuncumuz Oscar Scarione'nin sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
demba ba Oscar Scarione

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