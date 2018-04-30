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Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çinliler, dünyanın en iyi 3 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır’a astronomik bir ücret önerisinde bulundu. Teklife sıcak bakan Çakır anlaşmayı yaparsa sadece Çin’de düdük çalacak.

Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Son yıllarda futbola en çok para harcayan ülke olan Çin, antrenör ve futbolcuların ardından hakem de transfer etmeye başladı. Ülkelerindeki futbol kalitesini her yönden geliştirme adına bu kararı alan Çinliler, 2018 Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemler arasında yaptıkları eleme sonucunda birkaç isme transfer teklifinde bulundu. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’la da temas kuran Çinliler’in astronomik bir ücret önerisinde bulunduğu belirtildi.

CLATTENBURG DA S.ARABiSTAN’A GiTMiŞTi

Artık 42 yaşına gelen ve dolayısıyla hakemlik kariyerinin son yıllarını yaşayan Cüneyt Çakır’ın Çin’den gelen bu sürpriz teklife sıcak baktığı ve büyük olasılıkla kabul edeceği bildirildi.

Çakır, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşma yaparsa, gelecek sezon sadece Çin Süper Ligi’nde maç yönetecek ve Türkiye’de düdük çalmayacak.

Hakem transferinde ilk adımı geçtiğimiz Suudi Arabistan atmış ve geçen yılın şubat ayında dünyaca ünlü İngiliz Mark Clattenburg’la anlaşmıştı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Çin

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Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Çin'den Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
isabet olur defolup gitsin adaletli maç mı yönetiyor
Bir FB li olarak kendisinin tetikçi olduğunu düşünüyorum.FB yi 1 kupa 2 lig şampiyonluğundan etti. Yolu açık olsun .Gidişi olsun ve dönmesin....
hadi inşallah kurtuluyoruz bu eyyamcı pislikten
ayda 10 bin tl.den aşağı maç almasın.
Aman aman gitsin, yanına mete ve fırat ıda alsın,,, işe yaramazlar...
kesinlikle gitmeli çok yıpratılıyor
Yıllarca bu hakemler satılık diyorduk inanmıyordunuz
Fenerbahçeye mi ?
aman aman defolsun gitsin
bahisçiler için, dünyanın en iyi üç hakeminden biri.. AMA BAHİSÇİLER için.
BU MU DÜNYANIN EN İYİ HAKEMİ HADİ CANIIMMMM BİZ NİYE BİLMİYORDUK BU OLSA OLSA ACİZ YILDIRIMIN EN İYİ ADAMI OLABİLİR CUMARTESİ GÜNÜ İSPATLADI DA ZATEN
Türkiyede Nasıl maç yönettiği ortada..Türk futbolu adına hayırlı olur.!!
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