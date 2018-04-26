Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda olmayacağı açıklandı!

Kariyerini ABD'de sürdüren İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamayacak.
İsveç Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak." ifadelerini kullandı.
Ibrahimovic daha önce Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.
Mart ayında ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübüyle anlaşan 36 yaşındaki Ibrahimovic'in, 116 kez giydiği İsveç Milli Takımı formasıyla 62 golü bulunuyor.
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