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Sneijder Peru maçında Hollanda Milli Takımı'nın formasını son kez giyecek

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takımda jübilesini yapacak.

Sneijder Peru maçında Hollanda Milli Takımı'nın formasını son kez giyecek

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.

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