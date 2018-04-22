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Hollanda Kupası'nı Feyenoord kazandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Feyenoord, devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı final maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

Hollanda Kupası'nı Feyenoord kazandı!

Feyenoord, De Kuip Stadı'nda oynanan 100. Hollanda Kupası'nın finalinde AZ Alkmaar ile karşılaştı.

Feyenoord, maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Van Persie'nin 58. dakikada kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. 67 dakika sahada kalan van Persie, alkışlarla kenara alındı.

Jens Toornstra, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle Feyenoord'un sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Feyenoord, Hollanda Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
feyenoord AZ Alkmaar Hollanda Kupası

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