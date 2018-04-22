Hollanda Kupası'nı Feyenoord kazandı!

Feyenoord, De Kuip Stadı'nda oynanan 100. Hollanda Kupası'nın finalinde AZ Alkmaar ile karşılaştı.
Feyenoord, maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Van Persie'nin 58. dakikada kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. 67 dakika sahada kalan van Persie, alkışlarla kenara alındı.
Jens Toornstra, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle Feyenoord'un sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.
Feyenoord, Hollanda Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.
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