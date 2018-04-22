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Ertuğrul Sağlam Tractor Sazi'den ayrılıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Ertuğrul Sağlam’ın Tractor Sazi’de beklentileri karşılayamadığı, deneyimli teknik adamla İran ekibinin yollarının yakında ayrılacağı savunuldu.

Ertuğrul Sağlam Tractor Sazi'den ayrılıyor

İran’ın Tractor Sazi takımını çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile kulübünün yollarını ayırmak üzere olduğu öne sürüldü. Deneyimli teknik adam ocak ayında Tebriz ekibiyle sözleşme imzalamış, o dönem ligde 11. sırada bulunan ekibi daha yukarılara taşımayı hedeflediğini söylemişti.

Tebriz’e vardığında yüzlerce taraftar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan 48 yaşındaki çalıştırıcı aradan geçen sürede umduğu sıçramayı takıma yaşatamadı. Ligde 10. durumda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde grubu sonuncu tamamlayarak elenen kırmızı-beyazlı ekipte işler beklendiği gitmedi.

‘İran Ligi’ne alışamadı’

Fars basını Ertuğrul Sağlam ile kulübün yollarının ayrılacağını bildirdi. Sağlam’ın iyi bir teknik adam olmasına karşın İran ligine aşinalık konusunda eksiklikler yaşadığına vurgu yapıldı, Tractor Sazi’nin başında son maçlarına çıktığı belirtildi. İran Ligi’nde sezonun sona ermesine iki maç kaldı ve Tractor Sazi bugün evinde son maçına çıkacak. Sağlam’ın İmam Yadigar Stadı’na son kez çıkacağı belirtildi.

Bülent Uygun’a yenilmişti

Ertuğrul Sağlam son olarak Bülent Uygun karşısında üzülmüştü. Sağlam’ın Tractor takımıyla Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Al-Gharafa ekibi karşı karşıya gelmiş, Asya Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Al-Gharafa deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.

(Skorer)

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Anahtar Kelimeler:
ertuğrul sağlam Tractor Sazi

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