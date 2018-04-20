Viviane Bordin'in Neymar hayranlığı

1 / 16 Viviane Bordin, Brezilya'da en çok aranan modellerden birisi...

2 / 16 Rio Karnavalı'nda da boy gösteren Bordin, ülkesinin milli yıldızı Neymar'ın büyük bir hayranı...

4 / 16 Bordin'in futbol ve Neymar tutkusu ülkesinin sınırlarını da aşmış oldu.