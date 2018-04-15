Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Vitesse'ye 7-0 yenildi

Hollanda Ligi'nin 31. haftasında Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam, Vitesse deplasmanında paramparça oldu. Ligde kalma mücadelesi veren Sparta Rotterdam, Vitesse'ye deplasmanda 7-0 mağlup oldu.
Vitesse'ye tarihi farkı getiren golleri 2'de Serero, 18'de Beerens, 29'da kendi kalesine Fischer, 59 ve 82'de Linssen, 72'de Matavz ve 77'de Bruns kaydetti.
Bu sonucun ardından Vitesse, puanını 45 yapıp 7. sırada yer aldı. Sparta Rotterdam ise 24 puan ile 17. sırada kaldı.
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