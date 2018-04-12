Van Persie'nin Feyenoord'dan ayrılacağı iddia edildi

Manchester United'dan 2015 yazında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Robin van Persie, beklentileri bir türlü karşılayamayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.



Geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde altyapısından yetiştiği Feyenoord'a geri dönmüştü.



Ne var ki van Persie, Feyenoord'da da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem yönetimi hem de taraftarı adeta çileden çıkardı.



Hollanda'da yayın yapan Voetbal International adlı internet sitesi de bugünkü haberinde Feyenoord yönetiminin sezon sonunda oyuncuyla yollarını ayırabileceğini yazdı.



Van Persie'nin kulüple olan sözleşmesi 2019 yazında sona eriyor.

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