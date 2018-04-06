Dirk Kuyt sezon sonuna kadar Quick Boys takımında oynayacak

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon ile birlikte Feyenoord U19 takımını çalıştıracağı açıklanan Dirk Kuyt, sürpriz bir şekilde futbolcu olarak da yeşil sahalara dönüyor.



Hollanda basının haberine göre, Hollanda 4. Lig takımlarındna Quick Boys'da antrenör olarak görev alan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, kulübün forvet sıkıntısı yaşamasının ardından sahalara dönme kararı aldı.



SEZON SONUNA KADAR FORVET OYNAYACAK



Sezon sonuna kadar Quick Boys takımında forvet oynayacak 37 yaşındaki Kuyt, takımını 3. Lig'e taşımaya çalışacak.



YENİ SEZONDA İSE TEKNİK DİREKTÖR



Kuyt, sezonun bitmesinin ardından ise Feyenoord U19 takımını çalıştırmaya başlayacak.



2013 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, geçen sezon sonunda Feyenoord'da futbol yaşantısını noktalamıştı.

(Sporx)