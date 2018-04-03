Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'e geri dönebileceği iddia edildi

Türkiye A Milli Teknik Direktörü Mircea Lucescu için Ukrayna'dan flaş bir haber geldi.



Tecrübeli hocanın, Ukrayna'ya giderek çok yakın arkadaşı da olan Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov'u ziyaret ettiği kaydedildi.



Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadığı ve yapılan görüşmede 12 yıl takımın başında başarıyla görev alan Lucescu'nun geri dönmesi için de bir konuşma geçtiği iddia edildi.



Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamada A Milli Takımın kariyerindeki son görevi olacağını söylemişti.

(Sporx)