Anahtar Kelimeler:
Salah'a Mısır seçimlerinde 1 milyon oy çıktı!
29 dakika önce
Liverpool forması altında bu sezon inanılmaz bir sezon geçiren Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sadece İngiliz ekibine gönül verenlerin de ülkesindeki muhaliflerin de gözdesi oldu.
1 / 6
İngiliz ekibi Liverpool formasıyla bu sezon çok başarılı bir sezon geçiren, ülkesi Mısır milli takımının 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında büyük payı olan Mohamed Salah, Mısır muhalefetinin de 'parlayan yıldızı' oldu.
2 / 6
Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy aldı.
3 / 6