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Salah'a Mısır seçimlerinde 1 milyon oy çıktı!

29 dakika önce

Liverpool forması altında bu sezon inanılmaz bir sezon geçiren Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sadece İngiliz ekibine gönül verenlerin de ülkesindeki muhaliflerin de gözdesi oldu.

Salah'a Mısır seçimlerinde 1 milyon oy çıktı!
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İngiliz ekibi Liverpool formasıyla bu sezon çok başarılı bir sezon geçiren, ülkesi Mısır milli takımının 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında büyük payı olan Mohamed Salah, Mısır muhalefetinin de 'parlayan yıldızı' oldu.

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Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy aldı.

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Mısırlı vatandaşların, cumhurbaşkanı adayları Abdel Fattah Al Sisi ve Moussa Mustafa Moussa'nın isimlerinin üstlerini çizerek 'Mo Salah' yazdıkları görüldü.

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Seçimleri oyların %92'sini alan Sisi kazandı.

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Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 42 maça çıktı ve 37 gol atıp, 12 asist yaptı.

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Mısırlı Mohamed Salah'ın Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)

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