Salah'a Mısır seçimlerinde 1 milyon oy çıktı!

1 / 6 İngiliz ekibi Liverpool formasıyla bu sezon çok başarılı bir sezon geçiren, ülkesi Mısır milli takımının 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında büyük payı olan Mohamed Salah, Mısır muhalefetinin de 'parlayan yıldızı' oldu.