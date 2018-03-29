Anahtar Kelimeler:
UEFA, Avrupa kupaları tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı
1 saat önce
UEFA, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralamasını açıkladı.
1 / 23
UEFA, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralamasını açıkladı.
4 / 23
Real Madrid
Organizasyonlara Katılım: 48 - Oynadığı Maç: 418 - Galibiyet: 251 - Beraberlik: 73 Yenilgi: 94 - Puan: 575
5 / 23
Bayern Münih
Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 329 - Galibiyet: 190 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 72 - Puan: 447
6 / 23
Barcelona
Organizasyonlara Katılım: 28 - Oynadığı Maç: 296 - Galibiyet: 174 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 55 - Puan: 415
7 / 23
Manchester United
Organizasyonlara Katılım: 27 - Oynadığı Maç: 269 - Galibiyet: 150 - Beraberlik: 65 - Yenilgi: 54 - Puan: 365
8 / 23
Juventus
Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 259 - Galibiyet: 129 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 63 - Puan: 325
9 / 23
Milan
Organizasyonlara Katılım: 28 - Oynadığı Maç: 249 - Galibiyet: 125 - Beraberlik: 64 - Yenilgi: 60 - Puan: 314
10 / 23
Benfica
Organizasyonlara Katılım: 37 - Oynadığı Maç: 242 - Galibiyet: 108 - Beraberlik: 55 - Yenilgi: 79 - Puan: 271
11 / 23
Porto
Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 233 - Galibiyet: 103 - Beraberlik: 56 - Yenilgi: 74 - Puan: 262
12 / 23
Liverpool
Organizasyonlara Katılım: 22 - Oynadığı Maç: 191 - Galibiyet: 106 - Beraberlik: 45 - Yenilgi: 40 - Puan: 257
13 / 23
Arsenal
Organizasyonlara Katılım: 21 - Oynadığı Maç: 201 - Galibiyet: 101 - Beraberlik: 43 - Yenilgi: 57 - Puan: 245
14 / 23
Dinamo Kiev
Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 227 - Galibiyet: 96 - Beraberlik: 49 - Yenilgi: 82 - Puan: 241
15 / 23
Ajax
Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 199 - Galibiyet: 87 - Beraberlik: 53 - Yenilgi: 59 - Puan: 227
16 / 23
Celtic
Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 200 - Galibiyet: 93 - Beraberlik: 33 - Yenilgi: 74 - Puan: 219
17 / 23
Inter
Organizasyonlara Katılım: 19 - Oynadığı Maç: 166 - Galibiyet: 82 - Beraberlik: 44 - Yenilgi: 40 - Puan: 208
18 / 23
Chelsea
Organizasyonlara Katılım: 15 - Oynadığı Maç: 160 - Galibiyet: 80 - Beraberlik: 46 - Yenilgi: 34 - Puan: 206
19 / 23
Anderlecht
Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 200 - Galibiyet: 70 - Beraberlik: 44 - Yenilgi: 86 - Puan: 184
20 / 23
Glasgow Rangers
Organizasyonlara Katılım: 30 - Oynadığı Maç: 161 - Galibiyet: 62 - Beraberlik: 40 - Yenilgi: 59 - Puan: 164
21 / 23
PSV Eindhoven
Organizasyonlara Katılım: 26 - Oynadığı Maç: 167 - Galibiyet: 61 - Beraberlik: 39 - Yenilgi: 67 - Puan: 161
22 / 23
Atletico Madrid
Organizasyonlara Katılım: 13 - Oynadığı Maç: 119 - Galibiyet: 60 - Beraberlik: 32 - Yenilgi: 27 - Puan: 152