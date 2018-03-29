SPOR

UEFA, Avrupa kupaları tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı

1 saat önce

UEFA, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralamasını açıkladı.

UEFA, Avrupa kupaları tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı
1 / 23

UEFA, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralamasını açıkladı.

2 / 23

Sıralamada ilk 20'ye Türkiye'den tek bir takım girebildi.

3 / 23

İşte en başarılı takımlar sıralaması...

4 / 23

Real Madrid

Organizasyonlara Katılım: 48 - Oynadığı Maç: 418 - Galibiyet: 251 - Beraberlik: 73 Yenilgi: 94 - Puan: 575
5 / 23

Bayern Münih

Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 329 - Galibiyet: 190 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 72 - Puan: 447
6 / 23

Barcelona

Organizasyonlara Katılım: 28 - Oynadığı Maç: 296 - Galibiyet: 174 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 55 - Puan: 415
7 / 23

Manchester United

Organizasyonlara Katılım: 27 - Oynadığı Maç: 269 - Galibiyet: 150 - Beraberlik: 65 - Yenilgi: 54 - Puan: 365
8 / 23

Juventus

Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 259 - Galibiyet: 129 - Beraberlik: 67 - Yenilgi: 63 - Puan: 325
9 / 23

Milan

Organizasyonlara Katılım: 28 - Oynadığı Maç: 249 - Galibiyet: 125 - Beraberlik: 64 - Yenilgi: 60 - Puan: 314
10 / 23

Benfica

Organizasyonlara Katılım: 37 - Oynadığı Maç: 242 - Galibiyet: 108 - Beraberlik: 55 - Yenilgi: 79 - Puan: 271
11 / 23

Porto

Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 233 - Galibiyet: 103 - Beraberlik: 56 - Yenilgi: 74 - Puan: 262
12 / 23

Liverpool

Organizasyonlara Katılım: 22 - Oynadığı Maç: 191 - Galibiyet: 106 - Beraberlik: 45 - Yenilgi: 40 - Puan: 257
13 / 23

Arsenal

Organizasyonlara Katılım: 21 - Oynadığı Maç: 201 - Galibiyet: 101 - Beraberlik: 43 - Yenilgi: 57 - Puan: 245
14 / 23

Dinamo Kiev

Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 227 - Galibiyet: 96 - Beraberlik: 49 - Yenilgi: 82 - Puan: 241
15 / 23

Ajax

Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 199 - Galibiyet: 87 - Beraberlik: 53 - Yenilgi: 59 - Puan: 227
16 / 23

Celtic

Organizasyonlara Katılım: 32 - Oynadığı Maç: 200 - Galibiyet: 93 - Beraberlik: 33 - Yenilgi: 74 - Puan: 219
17 / 23

Inter

Organizasyonlara Katılım: 19 - Oynadığı Maç: 166 - Galibiyet: 82 - Beraberlik: 44 - Yenilgi: 40 - Puan: 208
18 / 23

Chelsea

Organizasyonlara Katılım: 15 - Oynadığı Maç: 160 - Galibiyet: 80 - Beraberlik: 46 - Yenilgi: 34 - Puan: 206
19 / 23

Anderlecht

Organizasyonlara Katılım: 34 - Oynadığı Maç: 200 - Galibiyet: 70 - Beraberlik: 44 - Yenilgi: 86 - Puan: 184
20 / 23

Glasgow Rangers

Organizasyonlara Katılım: 30 - Oynadığı Maç: 161 - Galibiyet: 62 - Beraberlik: 40 - Yenilgi: 59 - Puan: 164
21 / 23

PSV Eindhoven

Organizasyonlara Katılım: 26 - Oynadığı Maç: 167 - Galibiyet: 61 - Beraberlik: 39 - Yenilgi: 67 - Puan: 161
22 / 23

Atletico Madrid

Organizasyonlara Katılım: 13 - Oynadığı Maç: 119 - Galibiyet: 60 - Beraberlik: 32 - Yenilgi: 27 - Puan: 152
23 / 23

Galatasaray

Organizasyonlara Katılım: 24 - Oynadığı Maç: 163 - Galibiyet: 56 - Beraberlik: 40 - Yenilgi: 67 - Puan: 152
Anahtar Kelimeler:
Avrupadan Futbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.