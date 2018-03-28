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Son 3 ayın en başarılı 23 futbolcusu

1 saat önce

CIES Football Observatory, belirlediği kriterlere göre son üç ayda Avrupa'nın en iyi 23 oyuncusunu seçti...

Son 3 ayın en başarılı 23 futbolcusu
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CIES Football Observatory, belirlediği kriterlere göre son üç ayda Avrupa'nın en iyi 23 oyuncusunu seçti...

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İşte CIES Football Observatory'nin puanlamasına göre Avrupa'nın en iyi 23 oyuncusu...

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23) Andre-Frank Zambo (Marsilya)

22 yaşındaki Zambo, savunmadaki yerine müdahaleleriyle gerçek bir top çalma uzmanı...
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22) Harry Kane (Tottenham)

Harry Kane, geçen sezondan bu yana oynadığı her 77 dakikada bir gol atma başarısı gösteriyor.
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21) Heung-min Son (Tottenham)

25 yaşındaki Son, Tottenham'ın oynadığı son 4 maçta 7 gole imza attı.
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20) Suso (AC Milan)

Milan'ın 24 yaşındaki yıldızı Serie A'nın en iyi top süren isimlerinin başında geliyor.
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19) Giorgio Chiellini (Juventus)

Chiellini, Avrupa'nın en zeki birkaç savunma oyuncusundan biri...
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18) Gonzalo Higuaın (Juventus)

Higuain, son 10 karşılaşmada 10 gole imza atarken, 3 de asist yapmayı başardı.
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17) Joel Matip (Liverpool)

Matip, %86 başarılı pas oranıyla bu alanda Avrupa'nın en iyileri arasında...
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16) Gerard Pique (Barcelona)

Pique, hava toplarındaki hakimiyetiyle Avrupa'nın en iyileri arasında...
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15) Raul Albiol (Napoli)

32 yaşındaki Albiol, maçın başından sonuna kadar konsantrasyonuyla örnek bir isim.
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14) Thiago Silva (Paris Saint Germain)

Paris SG'nin yıldızı Thiago, Avrupa'nın en istikrarlı forma giyen oyuncularından.
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13) Ivan Rakitic (Barcelona)

Rakitic %90 başarılı pas yüzdesine sahipken, maç başına başarılı pas sayısı 72...
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12) Nicolas Otamendi (Manchester City)

Ottamendi, Premier League'in pozisyonunda en iyi isimlerinden...
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11) Mario Rui (Napoli)

Napoli forması giyen Rui, yüksek pas yüzdesi ve top çalma becerisiyle dikkat çekliyor.
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10) Hakan Çalhanoğolu (Milan)

Hakan Çalhanoğlu, duran toplarda Avrupa'nın en tehlikeli isimlerinden...
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9) Davinson Sanchez (Tottenham)

Totteham'ın genç yıldızı gerçek bir büyük maç oyuncusu...
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8) Moussa Dembele (Tottenham)

Dembele, takımının orta alandaki kalbi, pozisyonunun Premier League'deki en iyilerinden...
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7) Marek Hamsik (Napoli)

Hamsik, Serie A'nın en çok pozisyon yaratan isimlerinden. Yıldız oyuncu bu sezon 40 gol pozisyonu yaratarak ligin bu alanda zirvesinde...
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6) Christian Eriksen (Tottenham)

Danimarkalı yıldız bu sezon skor katkısı (gol+asist) olarak Premier League'in en etkili isimlerinden biri.
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5) Mohamed Salah (Liverpool)

Salah bu sezon her 67 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyor.
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4) Kalidou Koulibaly (Napoli)

Koulibaly, Serie A'nın pozisyonundaki en iyi isimlerinden...
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3) Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Ronaldo bu sezon her 67 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyor.
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2) Toni Kroos (Real Madrid)

Pas ustası Kroos %98'lik başarılı pas yüzdesiyle oynuyor.
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1) Lionel Messi (Barcelona)

30 yaşındaki Lionel Messi, şu anda Avrupa'nın en formda oyuncusu olarak listenin zirvesinde yer alıyor.
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Avrupadan Futbol
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