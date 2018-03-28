Son 3 ayın en başarılı 23 futbolcusu

1 / 25 CIES Football Observatory, belirlediği kriterlere göre son üç ayda Avrupa'nın en iyi 23 oyuncusunu seçti...



2 / 25 İşte CIES Football Observatory'nin puanlamasına göre Avrupa'nın en iyi 23 oyuncusu...



3 / 25 23) Andre-Frank Zambo (Marsilya)

22 yaşındaki Zambo, savunmadaki yerine müdahaleleriyle gerçek bir top çalma uzmanı...

4 / 25 22) Harry Kane (Tottenham)

Harry Kane, geçen sezondan bu yana oynadığı her 77 dakikada bir gol atma başarısı gösteriyor.

5 / 25 21) Heung-min Son (Tottenham)

25 yaşındaki Son, Tottenham'ın oynadığı son 4 maçta 7 gole imza attı.

6 / 25 20) Suso (AC Milan)

Milan'ın 24 yaşındaki yıldızı Serie A'nın en iyi top süren isimlerinin başında geliyor.

7 / 25 19) Giorgio Chiellini (Juventus)

Chiellini, Avrupa'nın en zeki birkaç savunma oyuncusundan biri...

8 / 25 18) Gonzalo Higuaın (Juventus)

Higuain, son 10 karşılaşmada 10 gole imza atarken, 3 de asist yapmayı başardı.

9 / 25 17) Joel Matip (Liverpool)

Matip, %86 başarılı pas oranıyla bu alanda Avrupa'nın en iyileri arasında...

10 / 25 16) Gerard Pique (Barcelona)

Pique, hava toplarındaki hakimiyetiyle Avrupa'nın en iyileri arasında...

11 / 25 15) Raul Albiol (Napoli)

32 yaşındaki Albiol, maçın başından sonuna kadar konsantrasyonuyla örnek bir isim.

12 / 25 14) Thiago Silva (Paris Saint Germain)

Paris SG'nin yıldızı Thiago, Avrupa'nın en istikrarlı forma giyen oyuncularından.

13 / 25 13) Ivan Rakitic (Barcelona)

Rakitic %90 başarılı pas yüzdesine sahipken, maç başına başarılı pas sayısı 72...

14 / 25 12) Nicolas Otamendi (Manchester City)

Ottamendi, Premier League'in pozisyonunda en iyi isimlerinden...

15 / 25 11) Mario Rui (Napoli)

Napoli forması giyen Rui, yüksek pas yüzdesi ve top çalma becerisiyle dikkat çekliyor.

16 / 25 10) Hakan Çalhanoğolu (Milan)

Hakan Çalhanoğlu, duran toplarda Avrupa'nın en tehlikeli isimlerinden...

17 / 25 9) Davinson Sanchez (Tottenham)

Totteham'ın genç yıldızı gerçek bir büyük maç oyuncusu...

18 / 25 8) Moussa Dembele (Tottenham)

Dembele, takımının orta alandaki kalbi, pozisyonunun Premier League'deki en iyilerinden...

19 / 25 7) Marek Hamsik (Napoli)

Hamsik, Serie A'nın en çok pozisyon yaratan isimlerinden. Yıldız oyuncu bu sezon 40 gol pozisyonu yaratarak ligin bu alanda zirvesinde...

20 / 25 6) Christian Eriksen (Tottenham)

Danimarkalı yıldız bu sezon skor katkısı (gol+asist) olarak Premier League'in en etkili isimlerinden biri.

21 / 25 5) Mohamed Salah (Liverpool)

Salah bu sezon her 67 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyor.

22 / 25 4) Kalidou Koulibaly (Napoli)

Koulibaly, Serie A'nın pozisyonundaki en iyi isimlerinden...

23 / 25 3) Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Ronaldo bu sezon her 67 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyor.

24 / 25 2) Toni Kroos (Real Madrid)

Pas ustası Kroos %98'lik başarılı pas yüzdesiyle oynuyor.