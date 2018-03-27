Yunanistan Ligi'nde maçlar yeniden oynanacak

Reuters'ın haberine göre Yunanistan hükümeti, Yunanistan Süper Ligi'nde maçların, hafta sonunda kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.



Yunanistan'da 11 Mart'ta AEK Atina ile PAOK arasındaki mücadelede ev sahibi PAOK'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. PAOK cephesi bu karara yoğun şekilde itiraz etikten sonra iki cephe de sahaya girmişti. Ortalığın karışmasının ardından hakemler soyunma odasına giderken PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in sahaya belinde silahla girdiği görüntüler ekranlara yansımıştı. Bu olaydan bir gün sonra Yunansitan Kültür ve Spor Bakanlığı'nın Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis, Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından tüm futbol müsabakalarının durdurulduğunu açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre Yunanistan hükümeti, yaptığı son görüşmenin ardından futbol maçlarının hafta sonunda kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.



Vassiliadis, Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Vassiliadis, dün gece olaylı bir şekilde ertelenen PAOK-AEK maçının Yunan futboluna "ağır bir darbe" vurduğunu belirterek, "Kurallar herkes için geçerli. Bu sebeple, süresiz bir şekilde lig maçlarını durdurma kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.



Vassiliadis, Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) ve UEFA ile görüşmelerde bulunduklarına işaret ederek, Yunan takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu kaydetmişti. Öte yandan Savvidis ve 4 koruması hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.



BAŞKANIN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA!



PAOK Başkanı Savvidis'in basın sözcüsü Tatiana Gordina, Savvidis'e yöneltilen iddialarla ilgili bir açıklama yaparak "Başkanın kimseyi tehdit etme amacı yoktu, bunun içine silah da dahil. Yazılanlar gerçekleri çarpıtan ifadeler." ifadelerini kullandı.



AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre PAOK Başkanı Savvidis, AEK'den Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi.



KASIM 2016'DA MHK BAŞKANININ EVİ KUNDAKLANMIŞTI



Yunanistan Futbol Federasyonu, Kasım 2016'da Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara vermişti. Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, başkan Bikas’ın boş olan yazlık evinin çarşamba günü gerçekleşen kundaklanma olayının, şüphe uyandırıcı olduğunu belirtirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirilmişti. Bikas, o haftanın başında bir başka hakemin, evinin dışında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, bu kararını FIFA ve UEFA’ya da gönderildiğini belirtmişti.

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