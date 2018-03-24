Liverpool Legends - Bayern Münih Legends maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz canlı izle)

Liverpool ile Bayern Münih'in efsane futbolcuları, yardım kuruluşna gelir için Anfield'de karşı karşıya geliyorlar. The LFC Foundation olarak adı geçen yardım kuruluşu için bu sene Liverpool ile Bayern Münih bir maç yapacaklar. Peki Liverpool - Bayern Münih maçında hangi efsaneler sahaya çıkacak? Liverpool Legends - Bayern Münih Legends maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LİVERPOOL LEGENDS - BAYERN MÜNİH LEGENDS MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Liverpool ile Bayern Münih'in efsaneleri bir araya geliyor ve gelir iki takımın yardım kuruluşlarına kalıyor. Liverpool - Bayern Münih maçı TSİ 17.00'da oynanacak. Anfield Stadı'nda oynanacak maçın biletleri tamamen tükendi. Bu maçın gelirinin %90'ı Liverpool yardım kuruluşuna, %10'u ise Bayern Münih yardım kuruluşuna aktarılacak. Bu kuruluşlar, çocukların ve gençlerin hayatlarında yeni fırsatlar yaratmak için çalışıyor.

Liverpool Legends takımı içerisinde; Steven Gerrard, Jamie Carragher, Luis Garcia, Dirk Kuyt Ian Rush, Gary McAllister, Patrik Berger, Jerzy Dudek, Jason McAteer, Vladimir Smicer, John Aldridge, John Arne Riise and David James, Xabi Alonso iken Bayern Münih adına Xabi Alonso, Giovane Elber, Bixente Lizarazu, Owen Hargreaves, Luca Toni ve Martin Demichelis sahada yer alacak.

LİVERPOOL LEGENDS - BAYERN MÜNİH LEGENDS MAÇI ŞİFRESİZ YAYINI

Birçok ünlü futbolcunun sahada olacağı Liverpool Legends - Bayern Münih Legends takımları sahada olacak. Bu maçı aşağıdaki verdiğimiz iki link üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Verilen linkler, maç saatinde aktif olacaktır.

Liverpool - Bayern Münih efsaneleri maçı izle

LİNK 1

LİNK 2