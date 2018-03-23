Feyenoord taraftarı isyanda! 'Bilal Başacıkoğlu'nu Fenerbahçe'ye satın'

1 / 7 Feyenoord'un ADO Den Haag ile oynadığı maçın ardından sezon sonu daha çok forma giyebilmek için ayrılabileceğini söyleyen Milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu, bu açıklamasının ardından taraftarlardan çok sayıda mesaj aldı.



2 / 7 Feyenoord taraftar sitesinin yaptığı ankete katılan taraftarların %96'sı 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda başka bir takıma transfer edilmesi gerektiğini belirtti.



3 / 7 Siteye yorumda bulunan taraftarlardan bazıları ''Bilal, sezon öncesi Türkiye'nin önde gelen takımlarının transfer listesindeydi. Fenerbahçe, bu kış onu istemedi mi? Feyenoord'un onu satıp yerine daha iyi bir kanat oyuncusu alması lazım.''



4 / 7 ''Yetenekli bir oyuncu, çok hızlı ama onu kullanamıyor. Takımda mutsuz. Malesef yeterli değil'' gibi yorumlarda bulundular.



5 / 7 Sağ kanatta görev alan Bilal, bu sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde sadece 9 maça çıkabilirken 1 gol ve 2 asist üretti.



6 / 7 Bilal Başacıkoğlu'nun Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

