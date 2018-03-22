Luis Advincula dünyanın en hızlı futbolcusu oldu

Meksika'da Lobos BUAP forması giyen Bursaspor'un Perulu eski futbolcusu Luis Advincula, Guadalajara ille oynanan maçta yaptığı koşu ile futbol tarihine geçti.



6.82 metreyi tam 6.82 saniyede koşarken 36.15 kilometre hızına ulaşıp 'Usain Bolt' performansı gösteren Perulu sağ bek, Gareth Bale'in rekorunu geride bıraktı. Bale, geçen sezon Real Madrid formasıyla 35.7 kilometreye ulaşmış ve dünyanın en hızlı futbolcusu ünvanını almıştı.



GERİDEN GELİP GOLÜ ÖNLEDİ



Müthiş bir koşu performansı ile defansa gelen Advincula, mutlak bir golü önleyerek alkış aldı.



Peru Milli Takım formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

(Sporx)