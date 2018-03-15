Erkan Zengin Hammarby'ye transfer oldu

Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Erkan Zengin, altyapısından yetiştiği Hammarby ile ağustos ayının sonuna kadar sözleşme imzaladı.



İsveç kulübünden yapılan açıklamada, Erkan Zengin ile ağustos ayının sonuna kadar, Sırp golcü Nikola Djurdjic ile de iki yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulübün sportif direktörü Jesper Jansson, 32 yaşındaki Erkan'ın önemli bir futbolcu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Taraflar, sözleşme süresi sona erdiğinde bir araya gelerek uzatma konusunu görüşecek.



Türkiye'de Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Eskişehirspor formalarını giyen Erkan Zengin, futbola henüz 9 yaşındayken İsveç ekibi Hammarby'da başlamıştı.

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