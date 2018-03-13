Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy'ye gidiyor
13 Mart 2018 | 16:13
Sakatlığı nedeniyle bu sezon Manchester United'da yeteri kadar forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı. Zlatan Ibrahimovic'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile anlaştı.
Zlatan Ibrahimovic, Premier League macerasına son veriyor.
Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresi belli oldu. Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen İsveçli golcünün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
İMZAYI ATTI
36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerine bundan böyle Amerika'da devam edecek. MLS ekibi LA Galaxy, Ibrahimovic'i kadrosuna kattı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.
Transferin resmi duyurusu ise 31 Mart 2018'de oynanacak Los Angeles FC mücadelesi öncesi yapılacak. Transfere dair mali detayların da daha sonra duyuralacağı öğrenildi.
(Ajansspor)
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