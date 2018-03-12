Anderson Talisca Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna seçildi

Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçının kadrosu açıklandı. Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna Anderson Talisca seçilirken, Giuliano kadroda kendisine yer bulamadı.



Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı. Brezila Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca kendisine yer bulurken, Fenerbahçe'de oynayan Giuliano kadroda yer almadı.



Anderson Talisca, böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyme şansı yakaladı. Talisca daha önce U23 ve U20 takımlarından görev yapmıştı.



İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu...



KALECİ: Alisson, Roma - Ederson, Manchester City - Neto, Valencia



DEFANS: Daniel Alves, PSG - Geromel, Grêmio - Filipe Luİs, AtlEtico de Madrid - Marcelo, Real Madrid - Marquinhos, PSG - Miranda, Inter de MilAo - Fagner, Corinthians - Rodrigo Caio, SAo Paulo - Thiago Silva, PSG



ORTA SAHA: Casemiro, Real Madrid - Fernandinho, Manchester City - Fred, Shakhtar Donetsk - Paulinho, Barcelona - Philippe Coutinho, Barcelona - Renato Augusto, Beijing Guoan - Talisca, Besiktas - Willian, Chelsea



FORVET: Douglas Costa, Juventus - Firmino, Liverpool - Gabriel Jesus, Manchester City - Taison, Shakhtar Donetsk - Willian José, Real Sociedad

Talisca: 'Beşiktaş sayesinde seçildim'

Brezilya milli takımına davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.



Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:



"Milli Takım'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum."