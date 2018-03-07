Van Persie Feyenoord antremanında sakatlandı

Sezonun ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan ve devre arası transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, bu kez Hollanda'da sakatlandı.



ANTRENMANA DEVAM EDEMEDİ



Feyenoord antrenmanında sakatlanan 34 yaşındaki forvet, antrenmana devam edemedi. Takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve tek başına çalışan van Persie'nin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belli olmadı.



Feyenoord forması ile Hollanda Ligi'nde 7 maça çıkan Robin van Persie'nin 2 golü bulunuyor.

(Sporx)