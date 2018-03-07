Van Persie Feyenoord antremanında sakatlandı
07 Mart 2018 | 16:54
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan ve Hollanda'da iyi bir performans gösteren Robin van Persie, antrenmanda sakatlık geçirdi. Van Persie'nin sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sezonun ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan ve devre arası transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, bu kez Hollanda'da sakatlandı.
ANTRENMANA DEVAM EDEMEDİ
Feyenoord antrenmanında sakatlanan 34 yaşındaki forvet, antrenmana devam edemedi. Takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve tek başına çalışan van Persie'nin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belli olmadı.
Feyenoord forması ile Hollanda Ligi'nde 7 maça çıkan Robin van Persie'nin 2 golü bulunuyor.
(Sporx)
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