Sam Henderson babasının çiftliğinden kaçan ineği yakalarken sakatlandı

İskoçya 2. Lig ekibi Queen of the South'un kalecisi Sam Henderson, babasının çiftliğinden kaçan ineği yakalamaya çalışırken omzundan sakatlanması üzerine sahalardan bir süre uzak kalacak.



19 yaşındaki file bekçisi, babasının çiftliğinde bir ineğin saldırısı sonucu omzundan yaralandı.



Takımın ilk kalecisi olan Alan Martin'in sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasından sonra Jack Leighfield'ın kaleye geçmesi, Henderson'un ise yedek kulübesinde oturması planlanıyordu.



Ancak genç kalecinin bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

(CNN Türk)

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