Avrupa'da bilet almadan maç izleyebileceğiniz statlar

1 / 10 Beşiktaş'ın yeni stadyumundan önce İnönü'de Beleş Tepe olarak geçen bölümde taraftarlar bilet almadan stat dışından maçı takip edebiliyordu. Bu durum yurt dışında da farklı değil.



2 / 10 İşte futbolseverlerin bilet almadan maçlarını takip ettikleri stadyumlar ve yerleri:



3 / 10 Ewood Park - Blackburn

Darwen Nehri'nin diğer tarafındaki bu tepe, Ewood Park'ta oynanan maçı izlemenizi sağlar. Bu bakış açısıyla Blackburn taraftarlar, Riverside ve Darwen Ends arasında mükemmel bir görüntü ile maçlarını seyredebilir.

4 / 10 Upton Park - West Ham

Bir West Ham United taraftarının yeri stadyumdan daha iyi ve konforlu bir konumda. Bu taraftar evinde koltuğunu çekip camından maçı seyredebiliyor.

5 / 10 Palmerston Park: Queen of the South FC, Heston Rovers F.C.

Terregles Caddesi'ndeki evlerde yaşayan hayranlar yıllardır evde en iyi koltuklara sahipler. Dumfries'de bulunan Palmerston Park, maçta bir hareketin bir görüntüsünü yakalamak için mükemmel bir stadyumdur. Terregles Caddesi'ndeki Palmerston Park'ın arkasındaki evlerdeki hayranlar maçta hiçbir anı kaçırmaz

6 / 10 St James's Park - Exeter

Exeter City FC taraftarları, St James Yolu'ndaki evlerin üst katındaki pencerelerinden engelsiz bir görünüm elde etmek için her hafta sonu bir araya toplamayı seviyor. Ve takımlarının maçlarını rahatça izleyebiliyorlar.

7 / 10 Giant Axe Stadium - Lancaster City

Bu stadyum biletli kadar olmasa da eşsiz bir görüntüsü vardır. Demiryol istasyonlarından bir ve iki platformda durursanız size inanılmaz bir görüntü verir.

8 / 10 Recreation Ground - Grays Athletic

Grays Athletic takımı ise neredeyse seyircileri izliyorlar Seyirciler maça değil. 1980'li yıllarda Grays'ın yeni stadyumunun inşa edilmesine karar verildi. Stadyumun yeri değiştirilmeden etrafına yeni balkonlu daireler yapıldı. Daireler sahaya o kadar yakın ki düşük tempolu maçta futbolcular maçı izleyenlerin oturma odasını dahi izleyebilir.

9 / 10 Stark's Park - Raith Rovers

İskoçya Şampiyonluk Ligi'nde yer alan Raith Rovers taraftarları da şanslı durumda. Taraftarlar genellikle oturma odasında, Velux pencerelerinden maçın hiçbir anını kaçırmadan takip edebilir. Stark's Park'ın yanında bulunan Pratt Sokağı evleri engellenmemiş bir Raith Rovers manzarasına sahiptir.