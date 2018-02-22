Feyenoord antremanında Van Beek ve Berguis kavga etti

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’da Sven van Beek ve Steven Berguis birbirine girdi.



26 yaşındaki futbolcu Berguis, Van Beek’ten topu almak isterken sert bir müdahalede bulundu. Berguis’in bu hareketine sinirlenen Van Beek ise takım arkadaşına tekme savurdu.



Sinirlerin bir anda gerilmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönmek üzereyken araya giren takım arkadaşları ikiliyi birbirinden uzaklaştırdı.



Ara transferde Fenerbahçe’den ayrılan Robin van Persie’nin takımı Feyenoord, ligde 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve lider PSV ile arasında 20 puan fark var.



(Sözcü)

PAYLAŞ